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    • 26.08.2020 20:06
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    Son dakika: 'da okullar açılacak mı? dan duyurdu

    Son dakika haberi... 'da yaşanan sel felaketinin ardından okulların açılıp açılmayacağı merak konusuydu. , hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin "Bilim insanlarından, uzmanlardan oluşan ekibimiz de Giresun'da felaketten etkilenen okullarımızı yeni eğitim öğretim yılına hazırlamak için sahada incelemelerini sürdürüyor. Okullarımız el birliğiyle en kısa sürede hazır olacak." açıklamasını yaptı.

    Giresun'da okullar açılacak mı?

    Son dakika haberi... 'da yaşanan sel felaketinin ardından okulların açılıp açılmayacağı merak konusuydu. , hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

    AÇILIŞA HAZIR HALE GETİRİYORUZ
    Bakan Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Giresun'da yaşanan sel felaketinin yaralarını hep birlikte sarıyoruz. İnşaat Emlak Dairesi ekiplerimiz afetten etkilenen kurumlarımızda incelemelerini tamamladı. El birliğiyle bölgedeki okullarımızı yeni eğitim-öğretim yılının açılışına hazır hale getiriyoruz." dedi.

    Selçuk ayrıca "Bilim insanlarından, uzmanlardan oluşan ekibimiz de Giresun'da felaketten etkilenen okullarımızı yeni eğitim öğretim yılına hazırlamak için sahada incelemelerini sürdürüyor. Okullarımız el birliğiyle en kısa sürede hazır olacak." şeklinde konuştu.





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    Haberler Güncel Son dakika: Giresun'da okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan duyurdu
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