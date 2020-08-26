Son dakika haberi... Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından okulların açılıp açılmayacağı merak konusuydu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.



AÇILIŞA HAZIR HALE GETİRİYORUZ

Bakan Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Giresun'da yaşanan sel felaketinin yaralarını hep birlikte sarıyoruz. İnşaat Emlak Dairesi ekiplerimiz afetten etkilenen kurumlarımızda incelemelerini tamamladı. El birliğiyle bölgedeki okullarımızı yeni eğitim-öğretim yılının açılışına hazır hale getiriyoruz." dedi.



Selçuk ayrıca "Bilim insanlarından, uzmanlardan oluşan ekibimiz de Giresun'da felaketten etkilenen okullarımızı yeni eğitim öğretim yılına hazırlamak için sahada incelemelerini sürdürüyor. Okullarımız el birliğiyle en kısa sürede hazır olacak." şeklinde konuştu.

Giresun'da yaşanan sel felaketinin yaralarını hep birlikte sarıyoruz.



İnşaat Emlak Dairesi ekiplerimiz afetten etkilenen kurumlarımızda incelemelerini tamamladı. El birliğiyle bölgedeki okullarımızı yeni eğitim-öğretim yılının açılışına hazır hale getiriyoruz. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 26, 2020