Son dakika: Büyükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü! "Daha önce hiç bu kadar kurumamıştı"

İstanbul'da yağışsız yaz aylarında barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi. Bu durumdan en fazla etkilenen barajlardan biri de

Büyükçekmece oldu.



BARAJLARDAKİ DOLULUK 48.92'YE DÜŞTÜ

İstanbul barajlarındaki su seviyeleri yağışsız geçen günlerin ardından düşmeye başladı. Bu yıl en düşük doluluk oranı geçtiğimiz Aralık ayında yüzde 36.67 olarak ölçülmüştü. Daha sonra yağışlarla yükselmeye başlayan doluluk oranları Nisan ayının ardından artan sıcaklıklarla birlikte yeniden düşmeye başlamıştı.