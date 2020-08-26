Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.08.2020 16:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.08.2020 16:34
    ABONE OL

    Son dakika: felaketinden etkilenen vatandaşlar için finansman kolaylığı sağlayacak!

    Son dakika haberine göre; , 'daki felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza destek için finansman kolaylığı sağlayacak kararlar aldı.

    ve () 'daki felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza destek için finansman kolaylığı sağlayacak kararlar aldı.

    BDDK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

    "Giresun'daki sel felaketinden maddi ve manevi etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu finansman kolaylığı sağlayacak kararlar almıştır.

    1 Ocak 2021'e kadar Giresun'da yerleşik üye işyerlerinden yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri iki katı olarak uygulanacaktır.

    Konut, taşıt ve tüketici kredilerinin vadeleri ise hem yeni krediler hem de yeniden yapılandırmalarda yönetmelikteki sınırlara tabi olmaksızın ödemesiz dönemlerin uygulanması da dâhil olmak üzere bankalar ve banka dışı mali kuruluşlar tarafından belirlenebilecektir."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: BDDK sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için finansman kolaylığı sağlayacak!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri