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    • 26.08.2020 16:03
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı!

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, 'da şehit olan Bilal Yılmaz, 'deki sonrası hastanede şehit düşen er ve 'de şehit olan piyade sözleşmeli er 'ın ailelerine başsağlığı diledi.

    Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı!

    Başkan , 'da şehit olan Bilal Yılmaz, 'deki sonrası hastanede şehit düşen er ve 'de şehit olan piyade sözleşmeli er 'ın ailelerine başsağlığı diledi.

    Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Libya'da görevi esnasında rahatsızlanarak şehit olan Hava Savunma Uzman Çavuş Yılmaz, Mersin'in Mut ilçesindeki otobüs kazasında yaralanmasının ardından, tedavi gördüğü hastanede şehit olan ulaştırma er Şengil ve Hakkari'de bir üs bölgesinde alarm tatbikatı esnasında kayalıklardan düşmesi sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Yıldırım'ın ailelerine birer başsağlığı mesajı gönderdi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı!
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