Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verdiği bilgiye göre, saat 21.01'de Akdeniz'de, Antalya açıklarında 14.18 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan depremin detaylarını anlatan bir paylaşım geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 26, 2020
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Akdeniz, 84.12 km. Gazipasa (Antalya)
Tarih-Saat : 26.08.2020, 21:01:59 TSİ
Enlem : 35.7233 N
Boylam : 31.6075 E
Derinlik : 14.18 km
Detay : https://t.co/zPXropKN1f@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi