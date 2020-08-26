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    • 26.08.2020 22:02
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    Son dakika: 'de meydana geldi

    Son dakika haberi... Afet ve 'ndan () göre, 'de bir meydana geldi.

    Akdeniz'de deprem

    Son dakika haberi... Afet ve 'nın verdiği bilgiye göre, saat 21.01'de 'de, açıklarında 14.18 kilometre derinliğinde bir meydana geldi.

    'dan depremin detaylarını anlatan bir paylaşım geldi.

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