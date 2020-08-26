DYK başvurusu nasıl yapılır? MEB e-kurs DYK başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı DYK başvurularını aldığını açıklamasının ardından e-kurs DYK başvuruları nereden ve nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı gündemde en çok araştırılanlar arasında yer aldı. DYK iş takvimi MEB tarafından belirlendi ve başvuru ekrana adayların erişimine açıldı. İşte merak edilen tüm bilgiler…
E-KURS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
21 Ağustos ve 25 Ağustos tarihleri aralığında alınıyor. 26-30 Ağustos 2020 tarihleri aralığında ise öğrenci başvuruları alınacak. Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-Kurs Modülü üzerinden gerçekleştiriliyor.
DYK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
DYK e kurs öğretmen başvuruları 21 Ağustos ve 25 Ağustos tarihleri aralığında alınıyor.
Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-Kurs Modülü üzerinden gerçekleştirilir. Kurs başvurularını zamanında yapma sorumluluğu öğretmenlere aittir.
Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda belirlenen takvime göre e-Kurs Modülü üzerinden veya millî eğitim müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunur.
Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuruda bulunan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak görevlendirilir. Kurslarda, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden görevlendirme yapılabilir.
Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, kurs merkezi tarafından belirlenen derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No'lu Kararı çerçevesinde; atama branşları ile okutabilecekleri diğer derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler.
Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, iş takviminde belirtilen başvuru süresi içinde kadrolarının veya MEBBİS'te görevlendirme kayıtlarının bulunduğu ilçe sınırlarında bulunan kurumlardan birisini tercih edebilir. Tercihleri dışında da görev almak isteyen öğretmenler e-Kurs Modülü üzerinden ilçedeki öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunur.
Kurslarda görev almak isteyen ücretli öğretmenler, aday öğretmen olarak atama şartlarını taşımaları hâlinde, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No'lu Kararı çerçevesince okutabilecekleri derslerden e-Kurs Modülü üzerinden kurs başvurusunda bulunabilirler.
DYK İŞ TAKVİMİ
1- 18-20 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.
2- 21-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.
3- 26-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğrenci başvurularının alınması.
4- 31 Ağustos 2020 tarihinde, kurs sınıflarının oluşturulması ve derslerin başlaması.
5- 6 Haziran 2021 tarihinde, kursların tamamlanması.