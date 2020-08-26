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    • 26.08.2020 14:36
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    Dünya haritasındaki ‘’ soruşturulacak

    isimli yayın evinde yayınlanan ilkokul kitabındaki dünya haritasında, ’nin doğu Anadolu bölgesinde ‘’ yazılıydı. Okuyucu tarafından ihbar edilen durum sonrası yayınevi yetkilileri hakkında ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan soruşturma başlatıldı.

    Dünya haritasındaki ‘Kürdistan’ soruşturulacak

    Geçtiğimiz günlerde Emniyet Müdürlüğü'ne bir ihbar yapıldı. İhbarda, isimli yayın evinin 4. Sınıf sosyal bilgiler kitabında kullanılan bir dünya haritasında ifadesinin kullanıldığı ileri sürüldü. Okuyucu tarafından atılan ihbar mailinde, söz konusu haritadaki ülkenin çocuklar tarafından görünmesi sonucu akıl karışıklığına yol açacağı ve açıklanması güç bir durum olacağını beyan edilip, yayın evi yetkililerinin örgütü desteklemek istediği belirtildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihbar sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada söz konusu kitabın interaktif olarak yayınlandığı ve ücretli üyelikle ile erişim sağlandığı belirlendi. Piyasada satılmayan kitabın basım adresinin Fatih olduğu belirtildi. Savcılıkça, yayınevi yetkilileri hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak suçundan' başlatılan soruşturma sürüyor

    Dilek YAMAN-SABAH

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