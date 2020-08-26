Bursluluk sınavı 2020 ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı konuları nelerdir?

2020 bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı konuları nelerdir? Bursluluk sınavına sayılı gün kala, giriş yapacak öğrenciler sınavda sorumlu olacağı müfredat ve kazanımları merak ediyor. Her yıl düzenlenen sınav sonucunda öğrenciler devlet bursu almaya hak kazanıyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak düzenlenen bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı!

BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Sınav giriş belgesi henüz açıklanmadı. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınavdan en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanıyor.