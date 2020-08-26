Bursluluk sınavı 2020 ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı konuları nelerdir?

2020 bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı konuları nelerdir? Bursluluk sınavına sayılı gün kala, giriş yapacak öğrenciler sınavda sorumlu olacağı müfredat ve kazanımları merak ediyor. Her yıl düzenlenen sınav sonucunda öğrenciler devlet bursu almaya hak kazanıyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak düzenlenen bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
Sınav giriş belgesi henüz açıklanmadı. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınavdan en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanıyor.
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaptığı açıklamada; "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verdi.
BURSLULUK SINAVI KONULARI 2020!
MEB Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını duyurdu.
Bakan Selçuk İOKBS sınavına katılan öğrenciler için " "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar.Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı.Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."dedi.
BURSLULUK SINAVI GÖZETMEN ÜCRETİ 2020
2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için; Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile Liseye Geçiş Sınavı/Mazeret (Hafta Sonu) Sınavlarında; Bina Yöneticisi, Bina Yönetici Yrd., Salon Başkanı, Gözetmen, Yedek Gözetmen ve Yardımcı Engelli Gözetmenlere anılan Usul ve Esaslar kapsamında ödenecek sınav ücretleri şu şekildedir:
* Bina Sınav Komisyon Başkanı 247.22 TL
* Bina Komisyon Üyesi 211.20 TL
* Salon Başkanı 214.69 TL
* Cezaevi Salon Başkanı 214.69 TL
* Gözetmen 208.19 TL
* Cezaevi Gözetmen 208.19 TL
* Yedek Gözetmen 156.14 TL
* Yardımcı Engelli Gözetmen 260.23 TL
* e-Sınav Uygulama Sorumlusu 195.18 TL
* e-Sınav Salon Başkanı 169.16 TL
* e-Sınav Salon Gözetmeni 156.13 TL