Operasyonda, Y.Ü, Y.B, A.E, T.D, B.B, A.A. ve F.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilere ait iş yerinde yapılan aramada, farklı firmalara ait pos cihazları ve kaşeler, altın satılmış gibi düzenlenmiş mağdurların imzası bulunan faturalar, imitasyon olduğu tespit edilen altın görünümlü takılar, 3 kılıç, 3 gayriresmi kasa defteri olarak kullanılan ajanda, mağdurlara ait icra takip evrakları ve işlem kayıtlarının tutulduğu 2 dizüstü bilgisayara el konuldu.