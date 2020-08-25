Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.08.2020 19:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.08.2020 19:35
    ABONE OL

    Son dakika: kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekâtı: 2 'lı etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... 'den gelen açıklamada, "Terör örgütü ’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı , düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." denildi

    2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre , Twitter'daki sosyal medya hesabı üzerinden 'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 'lı in hava herakatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Irak kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekâtı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri