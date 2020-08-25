Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'daki sosyal medya hesabı üzerinden Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava herakatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.