ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Türkiye'deki en büyük ve bu boyutlardaki en hızlı Rüzgar Tüneli'nin (RÜZGEM) inşaatını tamamladıklarını belirterek "RÜZGEM'in açılışını bu yıl içinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Açılışı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Prof. Dr. Kök, rektör olarak ikinci kez göreve atanmasının ardından üniversitede yapılacak planlamalara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

ODTÜ'nün, geçen 4 yılda, ulusal boyutta araştırma ve eğitim sıralamalarında birinci sırada olduğunu belirten Kök, YÖK'ün 2018 Üniversiteler Yıllık İzleme ve Değerlendirme sonucuna göre, eğitim ve öğretim alanında en başarılı üniversite, Araştırma Üniversiteleri Performans Değerlendirme sonucuna göre, her iki yılda da en başarılı araştırma üniversitesi ve TÜBİTAK 2018 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sonuçlarına göre de ülkedeki en girişimci ve yenilikçi üniversite ödüllerini aldığını hatırlattı.

Üniversitenin, YÖK 2017 Yılı Üstün Başarı Ödülleri Kurumsal Ödül kategorisinde uluslararası iş birliği, 2019 Yılı Üstün Başarı Ödülleri Kurumsal Ödül kategorisinde üniversite-sanayi iş birliği ödüllerinin sahibi olduğunu anlatan Kök, 2016-2020 döneminde ODTÜ'nün 23 Avrupa Birliği Projesi (Ufuk 2020) ve 29 uluslararası proje aldığını, son 2 yılda toplam bütçeleri 4 milyon avro olan 2. ve 3. ERC (European Research Council) projelerinin desteklenmeye hak kazandığını aktardı.

ODTÜ'de yabancı uyruklu öğrenci oranının yüzde 6,5 olduğunu dile getiren Kök, bu oranı yüzde 10'a çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Üniversitelerinde 40 dolayındaki yabancı öğretim üyesi sayısını ise 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini bildiren Kök, "Bu hedefe ulaşmak için kendi alanlarında öne çıkmış, en az doktora derecesine sahip, uluslararası alanda başarılı akademisyenlerin üniversitemizdeki her bölümde görevlendirilmesi için çağrıya çıktık. Böylece her bölüme en az bir kontenjan verdik ve bu kontenjanı önümüzdeki dönemlerde de devam ettireceğiz." dedi.

ODTÜ için 4 yılda koydukları en önemli hedeflerden birinin, uluslararası sıralamalarda üniversitenin hak ettiği potansiyelini öne çıkarmak olduğunu belirten Kök, şöyle devam etti:

"Türkiye'de üniversite eğitiminde akademisyenlerimizin öğrencilerimize verdiği eğitimin ne kadar iyi olduğu zaten tartışılmaz. Ancak üniversite olarak araştırmaya daha ağırlık verme noktasında bir hedefimiz var. ODTÜ, 2020 yılında Araştırma Üniversiteleri içinde QS sıralamasında ilk 650'de, CWUR sıralamasında ise ülkemizde tüm üniversiteler içinde ilk 600'de yer alan tek üniversitedir.

ODTÜ olarak hedefimiz, sıralama sistemlerinde önümüzdeki 2 yıl içinde öncelikle ilk 500'de, sonraki dönemde ise ilk 300'de yer almak. Nihai hedefimiz ise ODTÜ'nün dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamalarda ilk 100 içinde sürekli olarak yer almasını sağlamak. Bunun için dünyadaki bu alandaki başarılı üniversiteleri araştırarak çok kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdik ve hangi alanlarda hangi başarı seviyelerine ulaşmamız gerektiğini belirledik. Bakıldığında öğretim üyesi başına 1,5 yayın, kötü denilmez. Ancak biz çıtayı çok daha yukarı taşıdık. Bu bağlamda atama yükselme kriterlerinden, yayın ve atıf destek teşviklerine uzanan geniş bir yelpazede yer alan süreçleri üniversitemizle paylaştıktan sonra 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla uygulamaya başlayacağız."