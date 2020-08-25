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    • 25.08.2020 18:01
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    'de 425 litre ele geçirildi

    'de bir eve düzenlenen operasyonda 425 litre ele geçirilirken, gözaltına alınan Rus uyruklu bir kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Mersin'de 425 litre sahte içki ele geçirildi

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada, Rus uyruklu bir şahsın, merkez Mezitli ilçesindeki bir apartman dairesinde sahte alkol üretimi yaptığını belirledi.

    Elde edilen bilgiler doğrultusunda Deniz Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyen polis, evde yaptığı aramada 210 litre içime hazır şarap, 15 litre içime hazır likör, 200 litre içime hazır içki sıvısı ve çeşitli ebatlarda 48 adet boş şişe ile plastik huni ele geçirdi.

    Gözaltına alınan Rus uyruklu R.G, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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