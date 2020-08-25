Akdeniz'e 15 ayda dev yatırımlar

Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, seçildiğinde vatandaşa verdiği sözü yerine getirmek için 15 ayda yoğun mücadele verdiklerini söyledi. Bu süreçte birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Gültak, belediyeyi çok fazla borçla devraldıklarını, bugün 216,5 milyon lira olan borcu, her ay 2,5-3 milyon lira ödeyerek eriteceklerini söyledi.

"MİLLET BAHÇESİNİ 29 EKİM'DE HEP BİRLİKTE AÇACAĞIZ"

Yoğun Ankara temasları, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ın destekleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Millet Bahçesi projesinin başladığını dile getiren Gültak, pandemiye rağmen özel izinlerle inşaatın hızla devam ettiğini, açılışın da 29 Ekim'de yapılacağını belirtti. Bu proje kapsamında yıllardır konuşulan ama bir türlü el atılamayan Müftü Deresinde de ıslah ve peyzaj çalışması yapılacağı bilgisini veren Gültak, bunun da Millet Bahçesi ile birlikte tamamlanacağını söyledi. Çay Mahallesi Ataş yerleşkesinde TOKİ tarafından başlatılan 'Yerinde Dönüşüm' projesinin de hızla devam ettiğini kaydeden Gültak, ilk etapta 20 blok halinde 416 konut, ikinci etapla birlikte toplam 684 konut yapılacağını, yüklenici firmanın 450 günde bitirme sözü verdiğini ifade etti. Şehrin merkezinde bulunan Bahçe ve Barış mahallelerinde başlatılacak kentsel dönüşüme ilişkin de bilgi veren Gültak, TOKİ'nin yapacağı proje çerçevesinde yaklaşık 3 ay vatandaşlarla görüştüklerini ancak tam bir anlaşma sağlayamadıkları için ikinci çalışmaya başladıklarını söyledi. Gültak, "Buradaki evlerin çoğu 70 metrekarenin altında. Biz 70 metrekare yapmak istemedik, 100 metrekare yaptık ve bundan kaynaklı sıkıntı yaşadık. Sonra ikinci bir projeye geçtik; 72 metrekareye kadar 176 konut, 70-100 metrekare arası 52 konut, 100 metrekare 72 konut, 24 adet dükkan, cami, kültür merkezi, kreş, kapalı pazar olarak planladık. Bunu yapınca vatandaştan alacağımız para azalacağı için bu sefer Bahçe ve Barış mahallelerindeki insanlarımızla kısa vadede anlaşacağımızı düşünüyoruz. Yakında bakanlık yetkilileri geliyor. Ödeneği, yeri, her şeyi hazır; sadece vatandaşla 1-2 aylık görüşmemiz var. Şehrin merkezinde güzel bir alan yapmış olacağız" diye konuştu. Turgutreis Mahallesinin, 60-70 yıllık eski binalar nedeniyle 'riskli alan' ilan edildiğini anımsatan Gültak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanlarının, yaklaşık iki haftadır mahallede fizibilite çalışması yaptıklarını kaydetti. Bu çalışmaların ardından Turgutreis'e hızlı bir şekilde gireceklerini söyledi.

"ESKİ BELEDİYE HİZMET BİNASI İŞ MERKEZİ OLACAK"

Akdeniz Belediyesi'nin eski hizmet binasının yerine de yeni bir iş merkezi yapacakları bilgisini paylaşan Gültak, "Bu binanın yüzde 48'i bizimdi, gerisi TEDAŞ'a aitti. TEDAŞ'a ait olan hisseleri trampa yöntemiyle aldık; şu an bu binanın yüzde 100'ü artık Akdeniz Belediyesi'nin mülkü. Buraya altında dükkanlar, üstüne de imar planına göre şu an 21 kat çıkabiliyoruz, değişik projelerimiz var, altında 4-5 kat otoparkı bulunan bir iş merkezi olacak" ifadelerini kullandı. Karaduvar Balıkçı Barınağı Kapasite Arttırma Projesi ile ilgili de bilgi veren Gültak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Karaduvar Limanında çalışmalara başladığını belirterek, "Karaduvar Limanında mendirekler ile kapasite arttırılacak, iç derinlik sağlanarak Çamlıbel'de konuşlanan profesyonel gemilerin Karaduvar'a gelmesi sağlanacak. Barınağa yapacağımız ilave rıhtım ve iskelelerle tekne kapasitesini yaklaşık 320'ye çıkaracağız" şeklinde konuştu. Gültak, Çamlıbel Balıkçı Barınağına da güzel bir marina yapma planları olduğunu dile getirdi.

"İMAR SORUNLARININ HEPSİNİ BİTİRMİŞ OLACAĞIZ"

Kentin sorunlarının çözümü için devamlı Ankara'ya gittiğini ifade eden Gültak, bu anlamda Mersin'in imar sorununun çözümü için de çaba harcadığını söyledi. Gültak, "Mersin'in imar sorunu yıllardır çözülmüyor. Ankara ile iletişimler sayesinde biz eylül ayında kendi bölgemizin birinci etabının bir kısmını, Gazi Mustafa Kemal Bulvarının altını Büyükşehir Belediye Meclisine veriyoruz, sonra Büyükşehir Belediyesine gidecek. Üç ay içinde de bulvarın üstünü vereceğiz. İkinci etaba gelince; yıllardır olmaz denilen Mersin'in 1/5000'lik planının çıkması ve kentin imar sorunun çözülmesi yönündeki girişimlerimiz sonuç verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2.Etap 1/5000'lik imarıyla ilgili onay yazısı kamu yararı doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum tarafından onaylandı. Sadece Tarım ve Orman Bakanlığının tarım görüşü kaldı. Bakanlıktan uzmanlar geldi, toplantı yaptık ve Akdeniz'deki kırmızı çizgilerimizi belirledik. Önümüzdeki ay içinde Tarım bakanımızla toplantı yapıp, bakanlığın onayını da alacağız. Ondan sonrası Büyükşehir ve alt belediyelerin işi. Sadece Akdeniz'i değil tüm ilçeleri ilgilendiriyor 2. Etap. 10 yıldır çözülmüyordu. İnşallah yeni yılın içinde bu imar sorunlarının hepsini bitirmiş olacağız. Tüm milletvekillerimize, bakanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. Gültak, gerçekleştirdikleri diğer hizmetler hakkında da bilgi verdi. Ankara'dan; Mersin ve Akdeniz'e sadece 1 yıl içinde yaklaşık 300 milyon TL tutarında projelerin sağlandığını belirten Gültak, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere bakanlara ve milletvekillerine teşekkür etti. Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Mersin ve Akdeniz'e sadece 15 ayda yaklaşık 300 milyon TL tutarında projelerin sağlandığını belirtti. Başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.