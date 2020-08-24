Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.08.2020 10:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.08.2020 10:48
    ABONE OL

    TUSAŞ tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bir "" daha teslim edildi

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na insansız (İHA) 'lardan bir tane daha teslim edildi, komutanlığın envanterindeki ANKA sayısı 4'e yükseldi.

    TUSAŞ tarafından bir ANKA daha teslim edildi!

    Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, hız kesmeden devam eden İHA teslimatları kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın deniz üzeri anlık hedef tespit, teşhis, takip ve imha kabiliyetlerini artıran 'nın yeni bir teslimatı daha gerçekleştirildi.

    Böylece Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki ANKA sayısı 4'e ulaştı. "Operatif İHA Tedarik Projesi" kapsamında başarıyla kabul testleri yapılan son ANKA, yeni kabiliyetlerle teslim edildi.

    Buna göre, deniz üstü ve kara hedeflerinin uzaktan tespiti ve teşhisini, hareketli hedeflerin tespitini ve takibini yapabilen menzili artırılmış SARPER + , SAR/ ISAR/ Deniz Arama Radarı "Sentetik Açıklıklı Radar" ilk defa ANKA üzerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hizmetine verildi.

    İHA'ya entegre "AIS: Automatic Identification System" yeteneği sayesinde yüzlerce mil mesafedeki tüm deniz üstü unsurlarının kimlik bilgilerini tespit yeteneği kazandırılan ANKA'lar, tüm radar, görüntü ve otomatik tanımlama sistemi istihbarat bilgilerini anlık olarak komuta merkezlerine iletilebiliyor.

    Daha önce teslim edilen 3 ANKA'nın "Otomatik Tanımlama Sistemi" ile modifikasyonları da bu teslimatla yapıldı.

    Böylece Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen 2'si SAR ve EO/IR kameralı toplam 4 ANKA, 'den 'ye tüm deniz sınırlarında da 7/24 keşif ve gözetleme görevlerinde kullanılacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel TUSAŞ tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bir "ANKA" daha teslim edildi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri