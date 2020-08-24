Seminerler ne zaman bitecek? Öğretmen seminerler 18 Eylül'e mi uzadı sorularının yanıtları merak ediliyor. 2020 öğretmen seminerler başladı. Öğretmenler ve okul müdürleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen seminerlere katılım gösteriyor. Peki, seminerler ne zaman bitecek? Dikkat çeken 18 Eylül detayının ardından seminerler uzatıldı mı sorusuna da yanıt aranıyor.

SEMİNERLER 18 EYLÜL'E Mİ UZADI?

MEB'ten yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim öğretim yılında ders bazında gerçekleştirilecek uzaktan öğretim etkinliklerinin planlanması ve öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki eksiklerinin giderilmesine yönelik hazırlanan "Tamamlayıcı Eğitim Programı"nın uygulama süreci ve psiko- sosyal destek çalışmaları mesleki çalışma programının ana başlıkları program kapsamında çalışılacak. Okul yöneticileri ve öğretmenler, uygulanacak "Salgın Hastalık Psikoeğitim Programı" hakkında Rehber Öğretmenler/Psikolojik Danışmanlar tarafından bilgilendirilecek.