Selçuk Tepeli kimdir, kaç yaşında, nereli? FOX Haber sunucusu Selçuk Tepeli mi oldu?

Selçuk Tepeli kimdir, kaç yaşında, nereli? Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli'nin getirildiği iddialarının ardından arama motorlarında Selçuk Tepeli kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Fatih Portakal'ın yerine gelecek kişinin kim olacağı merak ediliyor. Sosyal medyada öne çıkan isimse Selçuk Tepeli oldu. Televizyon izleyicileri de Selçuk Tepeli kimdir sorusunun cevabını merak ediyor.

FATİH PORTAKAL'IN YERİNE Mİ GELDİ?

FOX kanalından henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Ana haberi sunucak olan Selçuk Tepeli, Habertürk'ün eski genel yayın yönetmeni. 1974 yılında İstanbul'da doğan Selçuk Tepeli, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Selçuk Tepeli, IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine mastırını yaptı.