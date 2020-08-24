NAVTEX ne demek? NAVTEX ilanı nedir? Yunanistan nerede NAVTEX ilan etti?

Yunanistan nerede NAVTEX ilan etti? NAVTEX ne demek? NAVTEX ilanı nedir? Doğu Akdeniz'de sular ısınmaya devam ediyor. Türkiye'nin NAVTEX ilanında bulunmasının ardından Yunanistan'dan da karşı adım geldi. Peki, NAVTEX ne demek? NAVTEX ilanı nedir?

YUNANİSTAN NEREDE NAVTEX İLAN ETTİ?

Kathimerini gazetesi, iki ülkenin de faaliyet alanı ilan ettiği bölgede Yunanistan'ın bir tatbikata girişeceğini bildiriyor. Tatbikat alanı Girit, Karpathos, Rodos ve Meis Adası'nın güneyini kapsıyor.

To Vima gazetesi, savaş uçakları ve savaş gemilerinin katılacağı tatbikatla Yunanistan'ın 25 Ağustos sabahından itibaren bölgeyi kapatacağını ancak tatbikatta bir atış gerçekleştirilmeyeceğini yazdı.