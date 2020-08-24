Muhammed Enes Uysal tutuklandı mı? Muhammed Enes Uysal kimdir, kaç yaşında, babası kim?

28 yaşındaki Dadaş Aras, hastanede odasında o anları anlattı. Aras, "Arkamda siyah lüks bir araç, çakarlarını yakmış sirenlerini öttürüyordu. Benim arabamın boyu 7 metre, her korna basana nasıl yol vereyim? Selektör yaptı, siren çaldı. Ben hızımı artırdım, sağda uygun bir boşluk buldum. Bakan falandır diye yol vereyim dedim. İleride yavaşlamaya başladı 'Sana bir saattir korna, siren çalıyorum, anons geçiyorum. Bana niye yol vermiyorsun?' dedi. Ben de, 'Sen kimsin bana bağırıyorsun?' dedim. 'Ben polisim' dedi. Hızımız 20 kilometre, camdan konuşuyoruz. Ben de 'Türkiye'de polis böyle küfretmez, sen ne ayaksın?' dedim. 'Ben sana ne ayak olduğumu göstereceğim 'dedi ve önümü komple kapattı. Ne sağdan, ne soldan kaçış şansı bırakmadı. Çakarlarını da yakmıştı. Arabadan indi, kollarını sallayarak üstüme geldi. 'Ehliyetini ver' deyince,' sen de kimliğini göster dedim" şeklinde konuştu.

Baba İmdat Aras ise, "Bunu yapan adaletin önüne çıkarılıp, cezası neyse çekecek. Bugün benim oğlum, yarın başkasının oğlu. Bir an evvel bulunsun istiyoruz" dedi.