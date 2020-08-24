EBA TV seminer izle! MEB öğretmen seminerleri EBA TV canlı yayın izle! 2020 seminer programı

EBA TV canlı izle! EBA TV seminer izle! MEB öğretmen seminerleri EBA TV canlı yayın ile izleniyor. 2020 seminer programını merak eden öğretmenler, aynı zamanda EBA TV üzerinden seminer izlemek istiyor. Bilindiği üzere 24 Ağustos tarihiyle 81 ilde öğretmen seminerleri başlamıştı. Mazereti olup seminerlere katılamayan kişiler de EBA TV canlı izleme ekranını sorguluyor.
EBA TV SEMİNER İZLE!
Aşağıdaki bağlantıdan EBA TV canlı izleme ekranına ulaşabilirsiniz.
2020 ÖĞRETMEN SEMİNER PROGRAMI!
Açıklanan mesleki çalışma programına göre 24 Ağustos 2020 tarihinde seminer çalışmaları ile olarak Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı'nın EBA üzerinden yayınlanacak konuşması ile başlayacak ve ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açılış konuşması ile devam edecek.
SEMİNERLER 18 EYLÜL'E KADAR MI SÜRECEK?
MEB'ten yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim öğretim yılında ders bazında gerçekleştirilecek uzaktan öğretim etkinliklerinin planlanması ve öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki eksiklerinin giderilmesine yönelik hazırlanan "Tamamlayıcı Eğitim Programı"nın uygulama süreci ve psiko- sosyal destek çalışmaları mesleki çalışma programının ana başlıkları program kapsamında çalışılacak. Okul yöneticileri ve öğretmenler, uygulanacak "Salgın Hastalık Psikoeğitim Programı" hakkında Rehber Öğretmenler/Psikolojik Danışmanlar tarafından bilgilendirilecek.
Mesleki Çalışma Programı kapsamında ayrıca, dünya çapında başarılı çalışmalara imza atan eğitimci bilim insanı Prof. Dr. Selçuk Şirin de EBA üzerinden öğretmenlere seslenecek.
Okul yöneticileri ve öğretmenlerin okullardaki mesleki çalışmaları 18 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek.
TSE KILAVUZU SEMİNER PROGRAMININ İLK GÜNDEM BAŞLIĞI
Mesleki çalışma programında, TSE iş birliğinde hazırlanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"nun uygulanması, okul yöneticisi – öğretmen, öğrenci ve veli rehberleri eşliğinde yeni döneme uyum öncelikli gündem başlığı da olacak.
21 Eylül'de başlaması planlanan yüz yüze eğitim süreci öncesinde okul binasında, sınıflarda, tuvaletlerde, bahçede ve tüm ortak kullanım alanlarında uygulanacak sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralları; öğrenci, öğretmen ve velilerle ilgili süreçlerin planlanması aşamasında en ince ayrıntısına kadar uygulamalı bir şekilde ele alınacak.