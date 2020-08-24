EBA TV seminer izle! MEB öğretmen seminerleri EBA TV canlı yayın izle! 2020 seminer programı

2020 ÖĞRETMEN SEMİNER PROGRAMI!

Açıklanan mesleki çalışma programına göre 24 Ağustos 2020 tarihinde seminer çalışmaları ile olarak Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı'nın EBA üzerinden yayınlanacak konuşması ile başlayacak ve ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açılış konuşması ile devam edecek.

SEMİNERLER 18 EYLÜL'E KADAR MI SÜRECEK?

MEB'ten yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim öğretim yılında ders bazında gerçekleştirilecek uzaktan öğretim etkinliklerinin planlanması ve öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki eksiklerinin giderilmesine yönelik hazırlanan "Tamamlayıcı Eğitim Programı"nın uygulama süreci ve psiko- sosyal destek çalışmaları mesleki çalışma programının ana başlıkları program kapsamında çalışılacak. Okul yöneticileri ve öğretmenler, uygulanacak "Salgın Hastalık Psikoeğitim Programı" hakkında Rehber Öğretmenler/Psikolojik Danışmanlar tarafından bilgilendirilecek.

Mesleki Çalışma Programı kapsamında ayrıca, dünya çapında başarılı çalışmalara imza atan eğitimci bilim insanı Prof. Dr. Selçuk Şirin de EBA üzerinden öğretmenlere seslenecek.