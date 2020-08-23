Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.08.2020 13:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.08.2020 13:19
    ABONE OL

    Son dakika: ve ’dan flaş kararı: Tarih belli oldu

    Rus haber ajansı Interfax'ın son dakika olarak duyurduğu haberde, ile 'nin füze savunma sistemi için gelecek yıl bir anlaşma imzalayacağı aktarıldı. Rus devletine bağlı çalışan 'in başkanı , iki ülkenin yeni S-400'ler için anlaşmaya imza atacağını söyledi.

    Türkiye ve Rusya’dan flaş S-400 kararı: Tarih belli oldu

    'ya ait silah sanayi şirketi 'in başkanı ile Rusya arasında anlaşmasına dair açıklamalarda bulundu.

    Geçen yıllarda ile Türkiye arasında gerginliğe sebep olan S-400 füze savunma sistemi ile ilgili açıklama yapan Chemezov, haber ajansı Interfax'a konuştu.

    GELECEK YIL İÇİN

    Chemezov, Rusya ile Türkiye'nin yeni S-400 sistemlerinin alımı için bir anlaşma imzalamaya hazır olduğunu duyurdu. Rus bürokrat, yeni parti S-400'lerin gelecek yıl Türkiye'ye gönderilebileceğini de belirtti.

    Türkiye geçen yıl Rusya'dan füze savunma sistemi satın almış ve bu hamle Ankara-Washington hattında ciddi bir gerilime sebep olmuştu. ABD, Türkiye'yi F-35 savaş jeti programından çıkarırken, yaptırım uygulanabileceği tehdidinde bulunmuştu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye ve Rusya’dan flaş S-400 kararı: Tarih belli oldu
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri