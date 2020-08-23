KPSS önlisans başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM - 2020 KPSS önlisans sınavı ne zaman?

İki yıllık üniversitelerden mezun olan ve kariyerini kamu kuruluşlarında şekillendirmek isteyenlerin katıldığı KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos'ta başladı. Adaylar yanlış işlem yapmamak için başvuruların nasıl yapıldığını araştırıyor, bir yandan da sınav tarihini merak ediyor. İşte KPSS önlisans başvurusu nasıl yapılır? 2020 KPSS önlisans sınavı ne zaman? Sorularının merak edilen yanıtları…