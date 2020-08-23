KPSS önlisans başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM - 2020 KPSS önlisans sınavı ne zaman?

İki yıllık üniversitelerden mezun olan ve kariyerini kamu kuruluşlarında şekillendirmek isteyenlerin katıldığı KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos'ta başladı. Adaylar yanlış işlem yapmamak için başvuruların nasıl yapıldığını araştırıyor, bir yandan da sınav tarihini merak ediyor. İşte KPSS önlisans başvurusu nasıl yapılır? 2020 KPSS önlisans sınavı ne zaman? Sorularının merak edilen yanıtları…
KPSS ÖNLİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KPSS Önlisans başvuruları ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabilecek. Sistemde Fotoğraf geçerlilik süresi dolmayan adaylar bu işlemi gerçekleştirebilecekken sistemde geçerlilik süresi dolan adaylar ise ÖSYM büroları aracılığı ile başvuru işlemlerini yapabilecek
BAŞVURU TAKVİMİ
Ön lisans KPSS başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında. Sınav 25 Ekim 2020'de.
Ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) başvuru ve sınav takvimi netleşti.
KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
Bu sınavın geç başvuru işlemleri ise 08.10.2020 - 09.10.2020 tarihinde tamamlanacak.
KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
Genel Yetenek-Genel Kültür : 6 Eylül 2020, Saat: 10.15, 130 dakika
Eğitim Bilimleri : 6 Eylül 2020, Saat: 14.45, 100 dakika
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 12 Eylül 2020, Saat: 10.15
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 12 Eylül 2020, Saat: 14.45
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 13 Eylül 2020, Saat: 10.15
ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 20 Eylül 2020, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati : 14.45
Ön lisans KPSS başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında. Sınav 25 Ekim 2020'de.
Lise/Ortaöğretim KPSS başvuruları 15-30 Eylül tarihleri arasında. Sınav 22 Kasım 2020'de.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.