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    • 23.08.2020 18:45
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    'daki da araçlar kül oldu

    ’in ilçesindeki otluk alanda çıkan , o sırada plajda bulunan vatandaşların park halindeki araçlarına sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, bazı araçlar alev alev yandı, kimi vatandaşlar ise araçlarını son anda kurtardı.

    İzmir'deki yangında araçlar kül oldu

    'in ilçesindeki otluk alanda çıkan , o sırada plajda bulunan vatandaşların park halindeki araçlarına sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, bazı araçlar alev alev yandı, kimi vatandaşlar ise araçlarını son anda kurtardı.

    Seferihisar ilçesi Ekmeksiz Plajı'ndaki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, bir anda plaja gelen vatandaşların park halindeki araçlarına sıçradı. Bazı araçlar ise alev alev yandı, kimi vatandaşlar ise son anda aracını kurtarabildi.

    Öte yandan, yangın sonrası İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgede havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.

    Yangına, 2 helikopter ve 4 arazöz ile müdahalenin devam ettiği belirtildi.

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