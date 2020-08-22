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    • 22.08.2020 17:49
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    , uçağına yakıt ikmali yaptı

    Milli , resmi sosyal medyya hesabından Türk tanker uçağının Romanya üzerinde 'ya ait uçağa yakıt ikmali yaptığını açıkladı.

    NATO uçağına yakıt ikmali yaptık
    Milli , Türk tanker uçağının Romanya üzerinde 'ya ait uçağa yakıt ikmali yaptığını açıkladı.

    Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "NATO birliklerine destek kapsamında, NATO'ya ait AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23 bin feet irtifada yakıt ikmali yapıldı" denildi.

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