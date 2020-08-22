Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.08.2020 16:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.08.2020 16:48
    ABONE OL

    : 'ya Yıldırım-5 darbesi! Hepsi vuruldu

    haberi... ndan yapılan açıklamada, Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında Hatay-Amanos bölgesine düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

    PKK'ya Yıldırım-5 darbesi! Hepsi vuruldu

    , Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında Hatay-Amanos kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında, Hatay-Amanos kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün istihbari çalışmaları neticesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 3 adet M-16 piyade tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: PKK'ya Yıldırım-5 darbesi! Hepsi vuruldu
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri