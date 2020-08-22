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    • 22.08.2020 21:35
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    'deki ı kontrol altına alındı

    ve Bakanı , 'in Çeşme ilçesinde çıkan orman ının kontrol altına alındığını açıkladı. Pakdemirli, " yangınını kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarına da başlanmıştır" dedi.

    İzmir'de orman yangını

    Bakan Pakdemirli, Çeşme Çiftlikköy'de saat 17.41'de başlayan ve ekiplerin 10 dakika içinde müdahalede bulunduğu söndürme çalışmalarını yönetim ve idari helikopteri ile koordine etti.

    Pakdemirli, koordinasyon sonrası yaptığı yazılı açıklamada, "İzmir Çeşme yangınını kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarına da başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

    İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 helikopter ve 4 arazözle başlattıkları çalışma sonucu kontrol altına aldıkları yerleşim bölgesi yakınındaki yangınla ilgili soğutma çalışmasını sürdürüyor.
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