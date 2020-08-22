Kentte tüm branşlardan başarılı sporcular çıkarmak adına yatırımlar yapmaya devam edeceklerini belirten Kasapoğlu, gündemlerinden asla düşmeyen Yalova'nın merkezi ve tüm ilçelerinde yatırımlarının süreceğini anlattı.

Bakan Kasapoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim en önemli hedef kitlemiz gençlerimiz, gençlerimizin sadece bugünleri değil yarınları. Onlar çünkü bu ülkenin en büyük umudu, ümidi. Onlara yönelik yatırımlarımız ve bununla birlikte spor bizim için çok mühim bir konu. Sporcularımızı yarınlara güçlü bir şekilde hazırlamak, onları her alanda, şanlı bayrağı en güzel şekilde temsil etmelerine yönelik hazırlamak bizim görevimiz, heyecanımız, umudumuz. O yüzden bugün her branşta, Yalova'yı, ilçelerini nasıl daha yukarı taşırız, bunu konuşuyoruz, bunu planlıyoruz."