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    • 22.08.2020 16:06
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    'de kritik operasyon! Panama bandıralı gemide ele geçirildi

    Biga'da yapılan operasyonda Panama bandıralı Frontier Falcon isimli gemide piyasa değeri 50 milyon lira olan 25 kilogramlık kokain ele geçirildi. Operasyonda aralarında 2 kaptanının da bulunduğu 7 gemi personeli gözaltına alındı.

    Çanakkale'de kritik operasyon! Hepsi ele geçirildi

    Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, 'uluslararsı uyuşturucu' ticaretine yönelik yapılan çalışmalar sonunda, dün saat 12.30 sıralarında, Kolombiya'dan Biga ilçesindeki limana yaklaşan 'Frontier Falcon' isimli Panama bandıralı gemiye operasyon düzenlendi.



    Operasyonda, 292 metre uzunluğundaki geminin karina bölümünün dış tarafına sonradan monte edilen tank içerisinde piyasa değeri 50 milyon lira olan 25 kilogram kokain ele geçirildi.

    Geminin birinci kaptan Filipinler uyruklu A.C.C., ikinci kaptanı J.P.O., çarkçı G.P.A. ile M.K., S.Ö., R.K. ve M.E.V., operasyon sırasında geminin karina bölümüne botla yaklaştıkları sırada yakalanarak, gözaltına alındı.



    Operasyon kapsamında, çok sayıda dalgıç ve polis ile Sahil Güvenlik'e bağlı SAT Timi'nin geminin su altı ve üstünde kalan kısımlarında aramalarını sürdürdüğü bildirildi.
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