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    • 21.08.2020 09:21
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    Yunan profesörden itirafı: ve 'de haksız olan biziz

    ve arasında ve üzerinden tartışmalar son sürat devam ediyor. , “Yunanistan'da herkes hem Ege hem Doğu Akdeniz konularında Yunanların haklı olduğunu ve Türkiye'nin saldırgan ve haksız olduğunu sanmakta. Ama gerçek tamamen farklı” açıklamasında bulundu.

    Yunan profesörden Türkiye itirafı: Ege ve Doğu Akdeniz'de haksız olan biziz
    ve arasında ve üzerinden tartışmalar devam ediyor. bir haber sitesinde yaptığı açıklamalarda Türkiye ve Yunanistan ilişkilerini ele aldı. İraklidis, "Yunanistan'da herkes hem Ege hem Doğu Akdeniz konularında Yunanların haklı olduğunu ve Türkiye'nin saldırgan ve haksız olduğunu sanmakta.

    EGE YUNAN GÖLÜ DEĞİL

    Ama gerçek tamamen farklı" ifadelerini kullandı. 15 yıl boyunca diplomatlık yaptığını dile getiren İraklidis, "Biz Ege'nin Yunan gölü olduğunu sanıyoruz. Ama öyle değil Ege'de tarafların hukuki tezleri 6 konuda aslında eşit. Size bir örnek vereyim, hava sahası konusunda Yunanistan tamamen haksız. Kara sularımız madem 6 mil o zaman hava sahamızın da buna eşit olması lazım. Bu uluslararası hukuka göre böyledir. Uçuş bilgi bölgesi konusunda da öyle. Savaş uçaklarının uçuş izni almalarına gerek yok" dedi.
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