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    • 21.08.2020 18:43
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    'den 'deki rezervi paylaşımı

    'ndan (), 'deki keşfine ilişkin, teşekkür mesajı yayımlandı. Mesajda "320 milyar metreküplük doğal gazın keşfinde emeği geçen, fedakarca ve kahramanca çalışan herkesi yürekten kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    MSB'den doğal gaz rezervi paylaşımı

    Bakanlı'ğın sosyal medya hesaplarından, "Müjdeler olsun" mesajıyla yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

    "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, Karadeniz'deki Tuna-1 sahasında keşfedilen doğal gaz rezervi asil milletimizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği bu büyük müjdenin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, 320 milyar metreküplük doğal gazın keşfinde emeği geçen, fedakarca ve kahramanca çalışan herkesi yürekten kutluyoruz."

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    Haberler Güncel MSB'den Karadeniz'deki doğal gaz rezervi paylaşımı
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