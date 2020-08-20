Öte yandan cipin arkasında bulunan 67 SF 610 plakalı aracın sürücüsüne de görgü tanığı olduğu iddiası ile şüphelilerce ateş açıldı. Şok yaşayan sürücü aracına isabet eden kurşunlarla olayı ucuz atlattı. Sürücü, bir süre aracın önünde kendine gelemedi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, olay yerine gelen ambulansla ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.