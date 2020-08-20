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    • 20.08.2020 18:09
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    Son dakika... : Oruçreis gemisine refakat ve koruma kararlılıkla devam etmektedir

    Son dakika haberi... Milli , ait fırkateyn ve korvetlerin, Oruç Reis gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam ettiğini duyurdu.

    MSB'den Oruçreis açıklaması

    Son dakika haberi... Milli , ait fırkateyn ve korvetlerin, Oruç Reis gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam ettiğini duyurdu.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin 'deki yetki alanlarında araştırma yapan Oruç Reis gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir" denildi

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