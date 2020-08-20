Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.08.2020 08:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.08.2020 08:00
    ABONE OL

    Son dakika: ndan 'daki terör saldırısına kınama

    Son dakika haberine göre, , 'nın Kukawa bölgesinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve kaçırıldığı terör saldırısını kınadı. Terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmiş, ulusal basında çıkan haberde de saldırının ardından örgüt üyeleri ile askerler arasında çıkan çatışmalarda yaklaşık 100 kişinin kaçırıldığı ifade edilmişti.

    Türkiye'den Nijerya'daki terör saldırısına kınama

    , Batı Afrika ülkesi 'da düzenlenen terör saldırısını kınayarak, ülkeye, saldırıda yaşamını yitirenler için taziyelerini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nijerya'nın Kukawa bölgesinde düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve kaçırıldığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

    Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını kınıyoruz. Nijerya halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi yer aldı.

    NE OLMUŞTU
    Terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmiş, ulusal basında çıkan haberde de saldırının ardından örgüt üyeleri ile askerler arasında çıkan çatışmalarda yaklaşık 100 kişinin kaçırıldığı ifade edilmişti.

    Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan itibaren yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

    Örgüt, 2015'ten beri ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Nijerya'daki terör saldırısına kınama
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri