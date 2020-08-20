Dışişleri Bakanlığı, Batı Afrika ülkesi Nijerya'da düzenlenen terör saldırısını kınayarak, ülkeye, saldırıda yaşamını yitirenler için taziyelerini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nijerya'nın Kukawa bölgesinde düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve kaçırıldığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını kınıyoruz. Nijerya halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi yer aldı.



NE OLMUŞTU

Terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmiş, ulusal basında çıkan haberde de saldırının ardından örgüt üyeleri ile askerler arasında çıkan çatışmalarda yaklaşık 100 kişinin kaçırıldığı ifade edilmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan itibaren yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten beri ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.