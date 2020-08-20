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    • 20.08.2020 17:18
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    Pençe-Kaplan operasyonunda ele geçirildi! Hepsi imha edildi!

    Terör örgütü 'ya yönelik Kahramn Türk askerinin başlattığı Pençe-Kaplan operasyonu başarıyla devam ediyor. Teröristlerin inlerinin yerle bir edildiği operasyon hakkında açıklama yapan , "Kahraman Mehmetçiklerimiz, tespit ettikleri yeni sığınak ve mağaralarda terör örgütü PKK’ya ait silah ve mühimmatlar ele geçirdi. Bulunan silah, mühimmat ve sığınaklar imha edildi" dedi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz.

    Kahraman Mehmetçiklerimiz, tespit ettikleri yeni sığınak ve mağaralarda terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmatlar ele geçirdi. Bulunan silah, mühimmat ve sığınaklar imha edildi.

    Arama-tarama faaliyetleri sonucunda; 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet antitank mühimmatı, 15 adet havan mühimmatı, 1 çuval amonyum nitrat, 1 bidon benzin ve 1 adet termal şemsiye ele geçirildi" denildi.

    Ele geçirilen malzemelerin imha edildiği bildirildi.
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