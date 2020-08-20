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    • 20.08.2020 21:31
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    Son dakika: 'ndan 'ye sert cevap: Bize değil ve ’ye çağrı yapın!

    Son dakika herleri... , AB'nin yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Daha önce de kamuoyuyla paylaşıldığı üzere, itidal çağrılarının diyalog ve işbirliğinden yana olan ülkemize değil, AB üyelik dayanışmasını istismar eden, AB’nin çıkarlarına da zarar veren, gerginliği tırmandıran asıl taraflar olan ve ’ye yapılması gerekir" ifadeleri kullanıldı.

    Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye sert cevap

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
    Konseyi'nin 19 Ağustos 2020 tarihinde düzenlenen video konferansı sonucunda yayımlanan açıklama, Konsey'in, iki üye ülkesinin yönlendirmesi ve şantajlarının esiri olduğunu bir kez daha teyit etmektedir.

    Avrupa Birliği, 'de barış, refah ve istikrarı hedefleyen sürecin bir parçası olmak istiyorsa, objektif ve dürüst olmalıdır.

    Daha önce de kamuoyuyla paylaşıldığı üzere, itidal çağrılarının diyalog ve işbirliğinden yana olan ülkemize değil, AB üyelik dayanışmasını istismar eden, AB'nin çıkarlarına da zarar veren, gerginliği tırmandıran asıl taraflar olan Yunanistan ve GKRY'ye yapılması gerekir.

    Sorunların kalıcı çözümü için, iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk çerçevesinde müzakere edilmesi gerektiğini baştan beri vurgulayan , haklarından vazgeçmeden kendisine doğru atılan olumlu adımlara karşılık vermeyi sürdürecektir.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye sert cevap: Bize değil Yunanistan ve GKRY’ye çağrı yapın!
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