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    • 19.08.2020 14:01
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    'da yolsuzluk operasyonu!

    'da ekipleri, ilçede bazı şüphelilerin, "okul servisleri taşımacılığında yolsuzluk", "kamuyu zarara uğratma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarını işlendiğini tespit ederek çalışma başlattı. Operasyonda, aralarında 8 devlet memurunun da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

    Tekirdağ'da yolsuzluk operasyonu!

    'ın Saray ilçesinde ihaleye fesat karıştırma ve okul servisleri taşımacılığında yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı.

    ekipleri, ilçede bazı şüphelilerin, "okul servisleri taşımacılığında yolsuzluk", "kamuyu zarara uğratma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarını işlendiğini tespit ederek çalışma başlattı.

    Aralarında devlet memurlarının da olduğu şüpheliler 5 aylık teknik ve fiziki takibe alındı.

    Saray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, jandarma ekipleri tarafından başlatılan operasyonda, aralarında 8 devlet memurunun da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

    Şüpheliler, ev ve iş yerlerindeki aramanın ardından ifadelerinin alınması için jandarma komutanlığına getirildi.

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