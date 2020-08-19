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    • 20.08.2020 05:58
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    Son dakika: Azeri suç örgütü elebaşı 'da uğradığı silahlı saldırıda öldü

    Son dakika haberine göre, Azeri suç örgütü elebaşı , 'da yemek yediği kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü. şüphelisi, Antalya-Denizli kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalandı.

    Azeri suç örgütü elebaşı silahlı saldırıda öldü

    Azeri suç örgütü elebaşı , 'da yemek yediği kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

    Edinilen bilgiye göre, "Lotu Quli" lakaplı Salifov, Serik ilçesinde bir otelin restoranında birlikte yemek yediği kişi tarafından başından silahla vuruldu.

    HAYATINI KAYBETTİ
    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Salifov, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

    Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

    şüphelisi, Antalya-Denizli kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    'da hapis yattıktan sonra 'ye gelen ve 2018 yılında yakalanarak sınır dışı edilen Salifov'un, daha sonra yasa dışı yollardan tekrar Türkiye'ye geldiği değerlendiriliyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov Antalya'da uğradığı silahlı saldırıda öldü
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