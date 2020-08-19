Seminerler online uzaktan mı olacak? Kimler izinli sayılacak? Hastalık mazeret izni nasıl alınır?

KİMLER İZİNLİ SAYILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 16833931-903.05.03-E. 7259041 sayılı 1 Haziran 2020 tarihli Normalleşme ve Alınacak Tedbirler konulu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı resmi yazıda ''Bir örneği ekte gönderilen 29.05.2020 tarihli ve 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde, Covid-19 salgını kapsamında 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normalleşme ve alınacak tedbirler belirlenmiştir. Bu çerçevede Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personel 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren, önceden olduğu şekilde görev yerlerinde çalışmaya başlayacaktır. Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında bulunanlar, 19 Haziran 2020 tarihinden sonraki süreçte ilgi Genelge kapsamında değerlendirilecektir.

Bu süreçte personelden; yöneticiler hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (sağlık kurulu raporu, e-nabızdan alınacak belge veya ilaç raporlarıyla bu durumlarını belgelendirenler) bulunanlar idari izinli sayılacaktır.

Bu süreçte idari izinli sayılanlar görevlerini fiilen yerine gelirmiş sayılacak; mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır. Bu kapsamda bulunan personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar, çağrıldıkları anda görevlerine dönecektir.