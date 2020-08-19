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    • 19.08.2020 20:02
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    : te son bulmamış yoktur

    sosyal medya hesabından, "Bilime güvenelim, kurallara uyalım. te son bulmamış yoktur" paylaşımında bulundu.

    Bakan Koca'dan salgın değerlendirmesi

    Bakan Koca, hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs, gücünü, salgınla mücadele kurallarına uymadığımız ortamlardan alıyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarsak, vaka sayılarını kolaylıkla kontrol altına alır; yarın hastalığı yenebiliriz. Bilime güvenelim, kurallara uyalım. Tarihte son bulmamış salgın yoktur" dedi.

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tarihte son bulmamış salgın yoktur
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