KPSS ön lisans başvuruları başladı mı? 2020 KPSS ön lisans başvuru ücreti ne kadar?

KPSS ön lisans başvuruları başladı mı? KPSS ön lisans başvuru ücreti ne kadar? 2020 KPSS sınav takvimine göre ön lisans mezunu adaylar için başvuru dönemi başlıyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 21 Ağustos tarihinde başvurular başlayacak. Sınava başvurmak isteyen adaylar KPSS ön lisans başvuru ücreti ne kadar sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı!

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.