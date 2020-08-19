Meslekten ihraç edilen FETÖ'cü hakim eşler Ankara'da sahte kimliklerle yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında firari olarak aranan ve 667 KHK ile meslekten ihraç edilen Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Fevzi Özkan ve eşi Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Emel Özkan'ın 12 Ağustos günü saat 17:00 sıralarında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı.



Şüpheliler bir araç içerisinde yine FETÖ'ye üye olma suçundan aranan başka şahıslarla birlikte gözaltına alındı. Fevzi Özkan üzerinde kendi fotoğrafı bulunan ve Ziya G. ismine tanzim edilen sahte sürücü belgesiyle, Emel Özkan da ablası Emine D.'nin adına düzenlenmiş nüfus cüzdanıyla yakalandı.



SAHTE KİMLİKLERLE YAKALANDILAR

Ankara TEM Şube Müdürlüğü'nce Fevzi Özkan isimli şahıs hakkında 'Resmi Belge de Sahtecilik' suçundan, Emel Özkan isimli şahıs hakkında ise 'Başkasına ait Kimliği veya Kimlik Bilgilerini Kullanma' suçundan işlem yapılarak ifadeleri alındı. Şüphelilerin Ankara'da kaldıkları Gaybubet evi olduğu düşünülen ikamette arama işlemi yapılırken elde edilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.



ARANMALARI ÇIKTI

Fevzi Özkan'ın Bakırköy 6.Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme' suçundan arandığı belirlendi. Emel Özkan'ın ise ise Bakırköy 6.Sulh Ceza Hakimliği ve Tokat 1.Sulh Ceza Hakimliği kararı ile 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' arama kaydı olduğu öğrenildi.



KATALOG EVLİLİĞİ YAPMIŞLAR

Şüpheli çiftin çeşitli soruşturmalarda verilen etkin pişmanlık ifadelerinde isimlerinin geçtiği belirlendi. İfadelerde Fevzi Özkan'ın örgütün hakim-savcı evlerinde eğitim aldığı, örgüt adına insanlardan himmet topladığı ve insanları örgütten kopmamak için motive etmeye uğraştığı ifade edildi. İfadelerde, şüphelilerin örgüt içi evlilik yaptıkları, evliliklerinin 'katalog' olarak tabir edilen evlilik olduğu belirtildi. Emel Özkan'ın da örgüt evlerinde sınavlara hazırlandığı kaydedildi.



TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. İşlemleri tamamlanan Özkan çifti, Fevzi sevk edildikleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklama talebi ile İstanbul 5.Sulh Ceza Hakimliği'nin ilgili kararına istinaden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH