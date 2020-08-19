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    • 19.08.2020 10:37
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    ? Hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı ’ın hastalığı nedir?

    ? Sorusunun yanıtı gündemde çok fazla merak ediliyor ve araştırılıyor. Çumra Belediye Başkanı ’ın hayatını kaybetmesi gündeme bomba gibi düştü ve ölüm nedeni merak edilerek arama motorlarında sıkça sorgulanmaya başlandı. Peki hayatını kaybeden ?

    Halit Oflaz kimdir? Hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz’ın hastalığı nedir?

    Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz'ın hayatını kaybettiği haberleri üzerine hayatına dair bilgiler de merak edileren araştırılmaya başlandı. Dün akşam vefat eden Halit Oflaz'ın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Daha önce kendisi sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. İşte Halit Oflaz hakkında bilgiler…

    TEDAVİYE YANIT VERMEDİ

    Halit Oflaz, 3 Ağustos 2020 tarihinde Koronavirüs'e yakalandığını duyurarak sosyal medya hesabı üzerinden dua istemişti. Yaklaşık 15 gündür gördüğü tedaviye yanıt veremeyerek 18 Ağustos akşamı yaşama veda etti.

    HALİT OFLAZ KİMDİR?

    Halit Oflaz, 1974 Çumra'da doğdu. Konya Karatay Lisesi'nde okuduktan sonra ise Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'nde ön lisansını ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı.
    2000 yılında Çumra Yenisu Belde Belediyesi'nde Yazı İşleri Müdürlüğü olarak görevine başladı. 2004 yılında Çumra Belediyesi İşletme Müdürlüğü, 2010-2018 yılları arasında ise Selçuklu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelirden Sorumlu Emlak Şefliği görevlerinde bulunan Oflaz, evli ve dört çocuk babasıdır.
    Halit Oflaz, 2019'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti Konya Çumra Belediye Başkanı oldu.
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