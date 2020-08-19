AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak? AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze mi nasıl olacak?

AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak? AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze mi? Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları 5 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavların nasıl olacağına ilişkin öğrenciler araştırma yapıyor. Beklenen açıklama ise Anadolu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fuat Erdal'dan geldi. Peki, AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak? AÖF sınavları yüz yüze mi olacak?

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NASIL OLACAK?

AÖF yaz okulu sınavları online sistem üzerinden yapılacak. Rektör Fuat Erdal şu sözlerle sınavların nasıl olacağını açıkladı:

Değerli Açıköğretim Öğrencilerimiz, aldığımız her kararda önceliğimiz sizin sağlığınız ve geleceğiniz olmuştur. Bu doğrultuda yürüttüğümüz yoğun çalışmalar sonucunda yaz okulu sınavlarının online yapılması kararını aldık. Hepinize sağlıklı günler ve başarılar diliyorum.