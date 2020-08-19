AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak? AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze mi nasıl olacak?

AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak? AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze mi? Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları 5 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavların nasıl olacağına ilişkin öğrenciler araştırma yapıyor. Beklenen açıklama ise Anadolu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fuat Erdal'dan geldi. Peki, AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak? AÖF sınavları yüz yüze mi olacak?
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NASIL OLACAK?
AÖF yaz okulu sınavları online sistem üzerinden yapılacak. Rektör Fuat Erdal şu sözlerle sınavların nasıl olacağını açıkladı:
Değerli Açıköğretim Öğrencilerimiz, aldığımız her kararda önceliğimiz sizin sağlığınız ve geleceğiniz olmuştur. Bu doğrultuda yürüttüğümüz yoğun çalışmalar sonucunda yaz okulu sınavlarının online yapılması kararını aldık. Hepinize sağlıklı günler ve başarılar diliyorum.
Değerli Açıköğretim Öğrencilerimiz, aldığımız her kararda önceliğimiz sizin sağlığınız ve geleceğiniz olmuştur. Bu doğrultuda yürüttüğümüz yoğun çalışmalar sonucunda yaz okulu sınavlarının online yapılması kararını aldık. Hepinize sağlıklı günler ve başarılar diliyorum.— Fuat Erdal (@ProfFuatErdal) August 19, 2020
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla 5 ders seçebilecek. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi kayıt otomasyonu bağlantısı yaz okulu linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçiminin yeniden yapılması mümkün değildir. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 öğretim yılı yaz okulu öğretim gideri ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 öğretim yılı yaz okulu ders seçimine göre belirlenen kayıt bedelini ödemeyen öğrencilerin yaz okulu kayıtları yapılmaz." ifadelerine yer verildi.
Öğrencilerin merakla beklediği AÖF yaz okulu sınav tarihi 5 Eylül 2020 olarak belirlendi.
AÖF YENİ KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?
AÖF ikinci üniversite: 31 Ağustos 2020 Pazartesi - 15 Ekim 2020 Perşembe tarihleri arasında yapılacak.
YKS yeni kayıt: 31 Ağustos 2020 Pazartesi - 10 Eylül 2020 Perşembe tarihleri arasında yapılacak.
Dikey Geçiş ve Ek yerleştirme: 28 Eylül 2020 Pazartesi - 01 Ekim 2020 Perşembe tarihleri arasında yapılacak.
Yatay Geçiş: 14 Eylül 2020 Pazartesi - 17 Eylül 2020 Perşembe tarihleri arasında yapılacak.
Yaay Geçiş Ders ekleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi - 15 Ekim 2020 Perşembe tarihleri arasında yapılacak.
AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?
- Açıköğretim
- İktisat
- İşletme
bölümleri kayıt yenileme işlemlerini 05 Ekim 2020 Pazartesi - 15 Ekim 2020 Perşembe tarihleri arasında yapacak.