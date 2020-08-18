

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sağlık çalışanları darp edildi. Bir hastanede pandemi kurallarını hiçe sayan iki zanlı önce güvenlik görevlisini ardından da hastane başhekimini darp etti. Güvenlik görevlisinin kolu, başhekimin ise burnu kırıldı. Olayın detaylarını A Haber muhabiri Hakan Süer, canlı yayında aktardı. Darp edilen başhekim Dr. Ufuk Şener, dehşet anlarını A Haber'e anlattı.

ADAM TOPLAYIP ELİNDE DEMİR SOPALARLA

Şener, "Koronavirüs önerilerini uygulamaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de hasta yakınlarının yanındaki ziyaretçilerin ve eşlik eden kişilerin mümkün olduğunca hastane içine girmemesi. Dün gelen şahıs bu kurala kabul etmeyip hastanemize zorla girmeye çalışıyor. Akabinde bu kuralın kendine söylenmesine sinirlenip dışarıdan adam toplayarak 5-6 kişiyle beraber elinde demir sopalarla önce güvenlik görevlisi personelimize saldırıyorlar ve omuzunun çıkmasına çeşitli yerlerinden darbeler almasına sebep oluyorlar. Bu olayı duyduğumuzda olay yerine indik. Şahısları hastane dışına çıkarmaya çalıştık. Hastane dışına çıktıktan sonra taşkınlıkları devam etti ağza alınmayacak küfürler ettikten sonra ikinci defa saldırıda bulundular bu saldırı sırasında benim burnum kırıldı." ifadeleriyle yaşadığı dehşeti anlattı.



2 HASTA YAKINI GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, başhekimi ve güvenlik görevlisine saldırdıkları gerekçesiyle 2 hasta yakını gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, özel bir hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında refakatçi kabul edilmemesine sinirlenen hasta yakınları, başhekim Op. Dr. Ufuk Şener ve güvenlik görevlisi Ali Terzioğlu'na saldırdı.

Olayda Şenel ve Terzioğlu çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastane yönetimi, hasta yakınları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan saldırı anı, hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının önerdiği bütün önlemlerin hastanede alındığı belirtildi.

Bu kapsamda hasta yakınlarının dışarıda kalmasının daha uygun olacağının belirtilmesine rağmen kurallara uyulmadığı aktarılan açıklamada, "Eşinin tedavisi bittikten sonra hasta yakını, yanına 4-5 kişi alarak güvenlik görevlisi Ali Terzioğlu'nu metal sopalarla darbedip omzunun çıkmasına ve çeşitli darbeler almasına neden olmuştur. Başhekim Şener'in, olay sırasında burnu kırılmıştır. Ülkemizin salgın mücadelesinden geçtiği bu dönemde tüm sağlık çalışanlarımıza halkımızın yardım etmesi beklenirken, şiddet olayları telafisi olmayan yaralar açmaktadır. Ülkemizin bu süreçte tüm kurumlarla birlik ve beraberlik içinde davranması ve sağlık çalışanlarının desteklenmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.