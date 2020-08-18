Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.08.2020 06:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.08.2020 06:36
    ABONE OL

    Son dakika: 'da gece yarısı paniği: Büyük bir gürültüyle patladı

    Son dakika haberine göre, ’da müstakil evin damına atıldı. El yapımı nın atıldığı bölgede özel harekat timleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

    Adana'da gece yarısı EYP paniği
    'da kimliği belirsizi kişi veya kişiler tarafından bir müstakil evin damına el yapımı () atıldı. atılması sonucu yaşanan bölgeye sevk edilen özel harekat timleri yoğun güvenlik önlemi aldı.



    Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1335 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirsizi kişi veya kişiler bir müstakil evin damına el yapımı patlayıcı (EYP) atıp olay yerinden kaçtı. Evin damına atılan EYP büyük bir gürültü ile patlarken mahalleli korku içerisinde durumu polis ekiplerine bildirdi.



    Olay mahalline, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ve Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri sevk edildi. Patlamanın yaşandığı bölgeye gelen özel harekat polisleri uzun namlulu silahlarla çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.




    Bomba imha uzmanların, patlamanın gerçekleştiği yerde yaptığı çalışmada EYP'ye ait parçalar buldu. EYP'nin parçaları detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü.

    Polis, olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri arama çalışmalarına devam ediyor.

    Haberler Güncel Son dakika: Adana'da gece yarısı EYP paniği: Büyük bir gürültüyle patladı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri