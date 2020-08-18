Okullar ne zaman açılacak? Özel okullar devlet okulları ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim olacak mı?

Özel okulllar devlet okulları ne zaman açılacak? Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim var mı? 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için okulların ne zaman açılacağı merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararlar yakından takip ediliyor. Alınan kararların ardından gözler okul açılış tarihleri ve okulların ne zaman açılacağına çevrildi. Pek okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim olacak mı? İşte detaylar…
YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada; "Özel okullarda 8 ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek." dedi.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Yazıya göre, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumları istemeleri halinde 17 Ağustos 2020 Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim yoluyla tüm kademe ve sınıf düzeylerinde öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik program uygulamasına başlayabilecek. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibarıyla başlayacağından resmi ve özel örgün eğitim kurumlarının tamamı bu tarihten itibaren uzaktan eğitim yoluyla öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik program uygulamasına başlayacak.
21 EYLÜL 2020 PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN...
Yeni ders yılına ilişkin öğretim programlarının işlenmesine 21 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren Bakanlıkça yapılacak planlama doğrultusunda başlanacak.
Öğretmenler, mesleki çalışmalara 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü görev yaptıkları eğitim kurumlarında başlayacak.
Yeni eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 21-25 Eylül 2020 tarihlerinde uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla uzaktan eğitim yoluyla ve yüz yüze eğitimin başladığı hafta içerisinde gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.
Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde işletmelerde beceri eğitimleri, 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlayacak.
Resmi ve özel eğitim kurumları, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik, 31 Ağustos 2020 - 06 Haziran 2021 tarihlerinde destekleme ve yetiştirme kursları açabilecek.