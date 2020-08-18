Okullar ne zaman açılacak? Özel okullar devlet okulları ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim olacak mı?

Özel okulllar devlet okulları ne zaman açılacak? Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim var mı? 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için okulların ne zaman açılacağı merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararlar yakından takip ediliyor. Alınan kararların ardından gözler okul açılış tarihleri ve okulların ne zaman açılacağına çevrildi. Pek okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim olacak mı? İşte detaylar…

YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada; "Özel okullarda 8 ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek." dedi.