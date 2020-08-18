Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.08.2020 19:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.08.2020 19:29
    ABONE OL

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere 'nın başkenti Karakas'a geldi. Bakan Çavuşoğlu, Haiti ziyaretinin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Venezuela'nın başkenti Karakas'a geldi. Çavuşoğlu, havaalanında karşılanmasının ardından Venezuella ile bir araya geldi.

    Bakan Çavuşoğlu'ndan Venezuela'da krtik ziyaret

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere 'nın başkenti Karakas'a geldi. Bakan Çavuşoğlu, Haiti ziyaretinin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Venezuela'nın başkenti Karakas'a geldi. Çavuşoğlu, havaalanında karşılanmasının ardından Venezuella ile bir araya geldi.

    Bakan Çavuşoğlu Venezuela ziyareti kapsamında ve Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez tarafından da kabul edilecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

    Ziyaret sırasında müzakereleri tamamlanan bazı anlaşmaların imzalanması ayrıca Venezuela ile diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümü vesilesiyle bir ortak bildiri yayımlanması öngörülüyor.

    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile görüştü
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri