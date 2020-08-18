65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller, son günlerde çok araştırılanlar arasındaki yerini koruyor. Bazı şehirlerde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar almaya devam ediyor. Bu kapsamda alınan kararları öğrenmek isteyen vatandaşlar son açıklamaları merak ediyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 65 yaş üstü için hangi kısıtlamalar getirildi? İşte detaylar...

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

ANKARA

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan vakalar sonrası yeni kararlar aldı. Ankara'da 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarla ilgili yeni düzenleme yapıldı. Ankara'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı. Ayrıca taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması kararlaştırıldı.