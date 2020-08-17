MEB AÖL öğrenci girişi: AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı? AÖL sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Açık Lise AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı on binlerce kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sayfası üzerinden öğrenilebilecek sonuçlar T.C. kimlik numarası ve şifresiyle öğrenilebilecek. AÖL kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos tarihinde başlayacak. Sınava katılım sağlayan adaylar AÖL sonuçları neden açıklanmadı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2020 AÖL 2. dönem sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...
AÖL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Açık Lise AÖL sonuçları henüz duyurulmadı. Ne zaman ve saat kaçta açıklanacağına dair henüz bir açıklama da yapılmadı. MEB tarafından açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
AÖL SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sayfası üzerinden adaylar T.C kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak AÖL 2 .dönem sınav sonuçlarını sorgulayabilirler.
AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ!
2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.
2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak.
2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olup sonuç açıklanma tarihi daha sonra açıklanacak.
AÖL'DEN DUYURU
Koronavirüs (covid-19) salgını sebebiyle Açık Öğretim Lisesinin merkezi sistemle yapılan 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı dönem sınavları ertelenmişti.
Öğrencilerimizin mağdur olmaması için bakanlık makamının, 7327427 sayı ve 02.06.2020 tarihli onayı doğrultusunda, Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olan öğrencilerimizden;
Açık öğretim lisesi sisteminde öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik olup 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış olanlara, daha önceki sınavlara girip girmediğine bakılmaksızın, 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılı 3. Dönem (2019-3) sınavı için bir dönemde alabileceği ders kadar ders ataması yapılarak atanan bu derslerin kredileri verilecektir.
Kredi verilecek öğrencilerimizin herhangi bir iş ve işlem yapmasına gerek yoktur.
Öğrencilerimizin kayıtları otomatik olarak bakanlığımız tarafından yenilenip, sistem tarafından ders atamaları yapılacaktır.
Öğrencilerimizin ders atamaları, sistem tarafından, dönemlere göre sıralı olarak, zorunlu derslerinden başlayarak yapılacaktır. Öğrencilerimiz seçilen bu derslerden başarılı sayılacaktır.
Yukarıda belirtilen iş ve işlemler 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 2. Dönem (2019-2) sınav sonuçlarının henüz açıklanmaması nedeniyle eylül ayı içerisinde tamamlanacaktır.