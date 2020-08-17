MEB AÖL öğrenci girişi: AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı? AÖL sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Açık Lise AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı on binlerce kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sayfası üzerinden öğrenilebilecek sonuçlar T.C. kimlik numarası ve şifresiyle öğrenilebilecek. AÖL kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos tarihinde başlayacak. Sınava katılım sağlayan adaylar AÖL sonuçları neden açıklanmadı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2020 AÖL 2. dönem sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

AÖL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Açık Lise AÖL sonuçları henüz duyurulmadı. Ne zaman ve saat kaçta açıklanacağına dair henüz bir açıklama da yapılmadı. MEB tarafından açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

AÖL SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sayfası üzerinden adaylar T.C kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak AÖL 2 .dönem sınav sonuçlarını sorgulayabilirler.