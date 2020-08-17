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    • 17.08.2020 15:57
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    'te sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

    Gelen son dakika haberine göre, 'te /Paralel Devlet Yapılanması'na (/) ilişkin davada yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

    Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay ceza!
    'te sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

    GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te /Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/) ilişkin davada yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

    9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık G. katılmazken avukatı salonda hazır bulundu.

    Sanık avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu, kullandığına ilişkin delillerin gerçeği yansıtmadığını savunarak, beraat talebinde bulundu.

    Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığının delillerle sabit olduğunu, savunmanın suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

    Mahkeme heyeti, sanık İbrahim Saffa G'ye "silahlı üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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