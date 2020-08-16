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    • 17.08.2020 00:41
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    'da de ölenler dualarla anıldı

    Büyükşehir Belediyesi’nin, 1999 inin 21’inci yıldönümü nedeniyle ’nda düzenlediği anma törenine , Başkanı , Genel Başkan Yardımcısı ve , ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler için dua edildi.

    Sakarya'da depremde ölenler dualarla anıldı

    Büyükşehir Belediyesi'nin, 1999 inin 21'inci yıldönümü nedeniyle 'nda düzenlediği anma törenine , Başkanı , Genel Başkan Yardımcısı ve , ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler için dua edildi.

    tarafından hazırlanan videoda vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

    'BENİM DE EVİM YIKILDI, BEN DE ENKAZDAN ÇIKTIM'
    Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, o dönemde kendisinin Erenler Belediye Başkanı olduğunu ve depremde evinin yıkıldığını belirterek, "21 yıl önce böyle bir gecede, asrın felaketi olarak değerlendirilen bu felaketi yaşamış olduk. Takriben bölgemizde 21 bin insanımızı kaybettik. Benim de evim yıkıldı, ben de enkazdan çıktım. Ailemi yolun kenarına bırakıp görevime koştum. Oradaki vatandaşlarımızın acılarını paylaşmaya, yaralarını sarmaya gayret gösterdim" dedi.

    Depremin üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen insanların o geceyi dün olmuş gibi hatırladığını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise "Depremin 21'inci yılında, hafızalarımızda deprem gecesi dün olmuş gibi aklımızda. O sahne hep gözümüzün önünde canlanıyor. Gerçekten o gece yaşadıklarımız çok derin acılar bıraktı birçok ailede ve bizlerde. Allah, bir daha böyle bir acıyı bizlere yaşatmasın" diye konuştu.

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